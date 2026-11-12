H Lundbeck A-S Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

H Lundbeck A-S Registered B hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,28 DKK gegenüber 1,11 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,71 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,20 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at