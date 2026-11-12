|
12.11.2026 06:31:28
H Lundbeck A-S Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
H Lundbeck A-S Registered B hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1,28 DKK gegenüber 1,11 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 6,71 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,20 Milliarden DKK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!