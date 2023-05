H Lundbeck A-S Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

H Lundbeck A-S Registered B hat sich am 10.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,890 DKK. Im letzten Jahr hatte H Lundbeck A-S Registered B einen Gewinn von 0,410 DKK je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,37 Prozent auf 5,04 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,37 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,722 DKK sowie einen Umsatz von 4,96 Milliarden DKK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at