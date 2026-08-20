H Lundbeck A-S Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

H Lundbeck A-S Registered B stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,16 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei H Lundbeck A-S Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 DKK in den Büchern gestanden.

H Lundbeck A-S Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Milliarden DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,93 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at