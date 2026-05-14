H Lundbeck A-S Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

H Lundbeck A-S Registered B hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,67 DKK. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Registered B 1,16 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,03 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 6,31 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,43 DKK sowie einen Umsatz von 6,85 Milliarden DKK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at