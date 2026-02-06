|
06.02.2026 06:31:28
H Lundbeck A-S Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
H Lundbeck A-S Registered B hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,600 DKK erwirtschaftet worden.
H Lundbeck A-S Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Milliarden DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,55 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,724 DKK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 6,03 Milliarden DKK erwartet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,22 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 3,17 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat H Lundbeck A-S Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 24,35 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered B 22,06 Milliarden DKK umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,96 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 24,52 Milliarden DKK festgelegt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.