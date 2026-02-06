H Lundbeck A-S Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

H Lundbeck A-S Registered B hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,600 DKK erwirtschaftet worden.

H Lundbeck A-S Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Milliarden DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,55 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,724 DKK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 6,03 Milliarden DKK erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,22 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 3,17 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat H Lundbeck A-S Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 24,35 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered B 22,06 Milliarden DKK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,96 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 24,52 Milliarden DKK festgelegt.

Redaktion finanzen.at