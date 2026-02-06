H Lundbeck A-S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

H Lundbeck A-S hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,600 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,91 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,55 Milliarden DKK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,22 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 3,17 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,35 Milliarden DKK – ein Plus von 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem H Lundbeck A-S 22,06 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

