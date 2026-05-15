H Lundbeck A-S Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

H Lundbeck A-S Un hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte H Lundbeck A-S Un 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1,10 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Un 889,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at