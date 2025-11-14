H Lundbeck A-S Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

H Lundbeck A-S Un äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 970,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 843,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at