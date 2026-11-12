|
12.11.2026 06:31:28
H Lundbeck A-S Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
H Lundbeck A-S Un veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Un 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,03 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 970,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!