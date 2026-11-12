H Lundbeck A-S Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

H Lundbeck A-S Un veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Un 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,03 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 970,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at