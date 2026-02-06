H Lundbeck A-S Un legte Quartalsergebnis vor

H Lundbeck A-S Un lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz wurde auf 921,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 793,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

H Lundbeck A-S Un hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat H Lundbeck A-S Un 3,68 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at