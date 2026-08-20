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20.08.2026 06:31:29
H Lundbeck A-S: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
H Lundbeck A-S hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 DKK. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S 0,970 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,52 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 5,93 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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