|
02.11.2026 06:31:29
H P Cotton Textile Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
H P Cotton Textile Mills lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H P Cotton Textile Mills ein EPS von 1,99 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 344,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 343,9 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!