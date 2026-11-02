H P Cotton Textile Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

H P Cotton Textile Mills lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H P Cotton Textile Mills ein EPS von 1,99 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 344,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 343,9 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at