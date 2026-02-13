H P Cotton Textile Mills präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

H P Cotton Textile Mills ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat H P Cotton Textile Mills die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,730 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 335,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 326,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at