13.11.2025 06:31:28
H P Cotton Textile Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
H P Cotton Textile Mills hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 344,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte H P Cotton Textile Mills einen Umsatz von 337,4 Millionen INR eingefahren.
