H P Cotton Textile Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

H P Cotton Textile Mills lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,17 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat H P Cotton Textile Mills mit einem Umsatz von insgesamt 311,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13,17 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at