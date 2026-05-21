H P Cotton Textile Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

H P Cotton Textile Mills hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,51 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 364,3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 275,6 Millionen INR.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,56 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 6,56 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,32 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,25 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at