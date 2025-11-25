H2APEX Group SCA Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

H2APEX Group SCA Registered veröffentlichte am 24.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,33 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat H2APEX Group SCA Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 86,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at