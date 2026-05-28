H2APEX Group SCA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

H2APEX Group SCA Registered hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,220 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,5 Millionen EUR – ein Plus von 69,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem H2APEX Group SCA Registered 2,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at