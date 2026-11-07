H2O America Aktie

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07.11.2026 18:45:02

H2O America: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, H2O America (NASDAQ:HTO) reaffirmed its long-term financial targets following the closing of its Quadvest acquisition in Texas. Expanding operations into fast-growing Texas communities strengthens the long-term compounding profile as rate base growth drives utility returns.

Three things management said stand out.

Acquiring Houston-based Quadvest increases customer density in Texas, where active customer connections rose 14% during the first nine months of 2026. This customer expansion positions Texas to represent 26% of H2O America's total customer base by 2029.

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