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16.11.2026 06:31:29
Hae In: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hae In stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -20,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hae In ein EPS von 46,00 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 42,95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 24,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hae In 56,54 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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