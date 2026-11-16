Hae In: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hae In stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -20,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hae In ein EPS von 46,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 42,95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 24,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hae In 56,54 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at