Hae In öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hae In lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 149,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 56,54 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 21,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at