Hae In öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hae In hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 587,08 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 345,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,60 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 103,24 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1120,47 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 677,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,86 Prozent zurück. Hier wurden 241,71 Milliarden KRW gegenüber 248,83 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at