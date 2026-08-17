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17.08.2026 06:31:29
Hae In: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hae In gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 985,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Hae In einen Gewinn von 561,00 KRW je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 64,15 Milliarden KRW, gegenüber 65,83 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,55 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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