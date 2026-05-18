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18.05.2026 06:31:29
Hae In: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hae In hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 42,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 40,37 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 39,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hae In 66,75 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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