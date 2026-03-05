05.03.2026 06:31:28

Haad Thip: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Haad Thip ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haad Thip die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Haad Thip ein EPS von 0,320 THB je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent auf 2,18 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,91 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,41 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 THB je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,02 Prozent auf 6,52 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,59 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

