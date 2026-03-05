|
Haad Thip: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Haad Thip ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haad Thip die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Haad Thip ein EPS von 0,320 THB je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent auf 2,18 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,91 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,41 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 THB je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,02 Prozent auf 6,52 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,59 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
