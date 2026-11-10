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10.11.2026 11:01:08
Haaretz Expands US Presence Amid Israel’s Move to the Right
Haaretz has more than doubled the size of its American bureau, including hiring correspondents to cover beats like national politics and young American Jews.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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