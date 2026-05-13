HABA LABORATORIES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HABA LABORATORIES hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 116,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 94,05 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HABA LABORATORIES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 201,07 JPY gegenüber 152,47 JPY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HABA LABORATORIES in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,14 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,06 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at