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17.08.2026 06:31:29
HABA LABORATORIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HABA LABORATORIES hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HABA LABORATORIES 10,87 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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