HABA LABORATORIES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HABA LABORATORIES hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at