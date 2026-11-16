HABA LABORATORIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HABA LABORATORIES hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 11,61 JPY gegenüber 38,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat HABA LABORATORIES 2,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,92 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at