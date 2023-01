Habeck - Knapp zwei Millionen Fachkräfte fehlen in Deutschland

Berlin (Reuters) - In Deutschland können knapp zwei Millionen Stellen nicht besetzt werden.

Das sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwochabend bei einer Veranstaltung des Digitalverbandes Bitkom in Berlin. Eigentlich liege die Zahl der offiziell fehlenden Fachkräfte deutlich niedriger, bei 800.000 deswegen offenen Stellen. "Überall fehlt es." Der Grünen-Politiker bekräftigte, die Ampel-Koalition wolle dieses Problem mit mehreren Gesetzesänderungen angehen. Aber darauf warte die Welt nicht. In der EU gebe es bereits einen Binnenmarkt, der Fachkräften Freizügigkeit gebe. "Die kommen aber nicht."

(Bericht von Christian Krämer; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)