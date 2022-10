Habeck - Mit Atom-Machtwort des Kanzlers kann ich leben

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) akzeptiert das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz im Streit über den Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke, mit dem sich der Kanzler in Teilen über einen Parteitagsbeschluss der Grünen hinwegsetzt.

In der ARD sprach der Vizekanzler am Montagabend von einer "unüblichen Lösung einer verfahrenen Situation", für die der Kanzler die "maximale Autorität" eingesetzt habe. "Mit der Richtlinienkompetenz des Kanzlers wurde heute ein Weg gezeigt, wie wir da rauskommen", sagte Habeck. "Und das ist ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann." Scholz hatte zuvor im vor allem von Grünen und FDP geführten Streit angeordnet, dass die Grundlage für einen Weiterbetrieb aller drei Atomkraftwerke bis längstens zum 15. April 2023 geschaffen werden soll. Die Grünen wollten das AKW Emsland wie derzeit gesetzlich geregelt Ende des Jahres auslaufen lassen. Die FDP hatte dagegen gefordert, alle drei AKW mindestens bis zum Frühjahr 2024 laufen zu lassen.

Die Atomkraftwerke könnten laut einem von Habeck beauftragten zweiten Stresstest für das Stromnetz im Winter einen kleinen Beitrag leisten, das Netz zu stabilisieren. Der Grünen-Politiker hatte aber entschieden, dass dafür nur die beiden süddeutschen AKW Isar II und Neckarwestheim II bis Mitte April 2023 benötigt würden. Ein Bundesparteitag der Grünen hatte am Freitag diese Linie unterstrichen. In dem Beschluss hieß es auch: "Das AKW Emsland wird zum 1. Januar 2023 endgültig abgeschaltet und zurückgebaut."

Habeck erwartet dennoch, dass auch die Grünen-Fraktion die nach der Kanzler-Entscheidung erforderlichen Gesetzesänderungen mitträgt. Deutschland und Europa befänden sich in einer schweren Krise. "Und in dieser Situation dann die Regierung aufs Spiel zu setzen, scheint mir überhaupt nicht verhältnismäßig zu sein", sagte Habeck. "Es ist zuviel Zeit verstrichen, und deswegen ist es gut, dass heute jetzt mal gesagt wurde, wie sich die SPD positioniert und mit dem Kanzler an der Spitze." Auf die Frage, welchen Eindruck der Streit bei der Bevölkerung hinterlassen habe, sagte Habeck: "Wahrscheinlich keinen guten, und genützt hat es auch nichts."

