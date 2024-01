Habeck - Northvolt-Entscheidung für neue Fabrik in Heide steht kurz bevor

Berlin (Reuters) - Der schwedische Batterie-Hersteller Northvolt wird laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Kürze seine geplante Investitionsentscheidung verkünden.

Dies werde womöglich noch am heutigen Mittwoch geschehen, sagte der Grünen-Politiker bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Solche Investitionen seien wichtig, weil die Automobilbranche derzeit mitten in einer Transformation sei. Weil der Verkauf von Verbrenner-Modellen endlich sei, müsse die Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden, auch mit Batterien für Elektroautos.

Northvolt will eine neue Fabrik in Heide in Schleswig-Holstein bauen. Die EU-Kommission hat die Staatshilfen von Deutschland dafür bereits genehmigt. Insgesamt geht es um Subventionen in Höhe von 902 Millionen Euro - 700 Millionen davon sind Zuschüsse, 202 Millionen Garantien. "Wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland", sagte Habeck. Solche Subventionen würden angesichts der angespannten Haushaltslage künftig aber schwieriger.

