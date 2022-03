Habeck - Werden bei Energie nie wieder so abhängig sein wie jetzt von Russland

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen schrittweise reduzieren.

Die Energiepolitik werde derzeit korrigiert, das sei eine Zeitenwende, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Bundestag. Energie werde künftig nicht unbedingt aus demokratischeren Ländern kommen. "Der qualitative Unterschied ist, dass wir nie wieder uns in die Hand von einem Lieferanten alleine begeben wollen." Deutschland werde sich breiter aufstellen. "Wir sind noch nicht in der Lage, ein sofortiges Embargo auf Kohle, auf Öl oder auf Gas aus Russland zu verhängen." Das sei bitter.

Es müsse immer auch darum gehen, den Verbrauch von fossilen Energien zu reduzieren statt einer Dauer-Subventionierung, sagte Habeck. "So lösen wir uns auf dem Klammergriff." Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will noch am Donnerstag Details ihres zweiten Pakets zur Entlastung von den aktuell hohen Energiepreisen bekanntgeben. Habeck sagte, es werde ein ehrgeiziges Programm zum Energie-Sparen gegen die Abhängigkeit von Energie-Importen geben. Im Entlastungspaket werde es ein Ausrufezeichen hinter der Energie-Effizienz geben.