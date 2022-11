Habeck: Aktuelle Lage erfordert stärkere Nutzung von Kohleverstromung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat im Bundestag die bis Ende März 2024 geplante längere Laufzeit von zwei rheinischen Braunkohlekraftwerken mit dem Verweis auf einen später vorgezogenen Kohleausstieg verteidigt. In der Debatte zur ersten Lesung des Gesetzes zum vorgezogenen Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen sagte Habeck, dass die aktuelle Lage diesen Schritt erforderlich mache. Gleichzeitig verwies er auf die ökonomische Chance der Energiewende für die deutsche Wirtschaft. Sie könnte die deutsche Ingenieurskunst und Exportprodukte weltweit attraktiv machen und Arbeitsplätze schaffen.

Wegen eingestellter russischer Gaslieferungen sei zunächst eine längere Laufzeit von einigen Kohlekraftwerken nötig und im Gegenzug ein früherer regionaler Kohleausstieg. Wir "schaffen damit beides: Versorgungssicherheit jetzt in der Zeit der Not und gleichzeitig einen klaren Schritt Richtung Horizont in der Perspektive, die wir brauchen", sagte Habeck mit Blick auf die notwendige Reduktion der Treibhausgase.

In Nordrhein-Westfalen soll das Ende der Kohleverstromung laut dem Gesetzentwurf um acht Jahre auf Ende März 2030 vorgezogen werden. Für die übrigen Kohlekraftwerke in Deutschland bleibt es beim Kohleausstieg bis längstens 2038.

Gleichzeitig betonte Habeck, dass die Energiewende für die deutsche Wirtschaft eine Chance böte.

Für den Ausbau erneuerbaren Energien brauche man Verbindungen an Gas- und Wasserstoffnetze. Auch benötige man Kraftwerke, die Gas- und Wasserstoff-"ready" seien und dann auch produzieren könnten.

Daher verbinde sich mit der Energiewende auch ein industrielles Projekt, denn solche Kraftwerke müssten noch entwickelt und gebaut werden. "Hiermit verbinden sich Arbeitsplätze. Hiermit verbindet sich ein großvolumiger Auftrag für deutsche Ingenieurskunst", sagte Habeck.

Energiesicherungsgesetz soll Enteignungen ermöglichen

Mit Blick auf die Energienetze betone Habeck, dass man das Energiesicherungsgesetz an die aktuelle Situation anpassen müsse, um den Ausbau von Gas- und Wasserstoffleitungen zu ermöglichen. Dazu gehöre auch der im Bundestag erstmals debattierte Gesetzesentwurf zum angepassten Energiesicherungsgesetz (EnSiG). Dieser sieht unter strengen Bedingungen mögliche Enteignung beweglicher Sachen vor.

Habeck erklärte, dazu gehörten etwa Daten, die der Energiesicherstellung in Deutschland zur Verfügung gestellt werden müssten. Er nannte ebenfalls die mögliche Enteignung von Gasröhren oder Anbindungspipelines, die es aus der zerstörten Nord Stream Pipeline 2 noch gibt und die nun gebraucht würden für die Anbindung von alternativen Kapazitäten aus der Ostsee.

Habeck bezog sich dabei auf die neuen schwimmenden Terminals zur Anlandung von Flüssiggas, die an das existierende Gasröhrennetz in Deutschland noch angeschlossen werden müssen.

