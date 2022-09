Habeck baut Ministerium um und schafft neue Abteilung Energiesicherheit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sein Ministerium umstrukturiert und eine neue Abteilung für Energiesicherheit und Wirtschaftsstabilisierung geschaffen. Damit soll die Schlagkraft des Hauses im Umgang mit den wirtschaftlichen und energiepolitischen Fragen in der aktuellen Energiekrise und der geplanten Klimaneutralität erhöht werden, wie ein Ministeriumssprecher erklärte.

Leiter der neuen Abteilung wird Philipp Steinberg, der bislang die Abteilung I Wirtschaftspolitik führte. Ziel der Umstrukturierung sei es, das Haus fachlich, sachlich und personell besser für die aktuellen Herausforderungen aufzustellen. So soll "die Schlagkraft unseres Ministeriums hochgehalten werden und eben auch alle Zukunftsaufgaben, so wie sie vor uns liegen, ausreichend im Blick gehalten werden können", sagte Ministeriumssprecher Stephan Gabriel Haufe. Damit wolle man der Arbeitsbelastung entgegentreten und das Ministerium besser für die gegenwärtige Situation rüsten.

Aktuell gehe es darum, die Wirtschaft zu stabilisieren und gleichzeitig die Energiesicherung sowie den Umbau der Energieversorgung hin zur Klimaneutralität auf den Weg zu bringen.

Habeck hatte am Donnerstag die hohe Arbeitsbelastung in seinem Haus hervorgehoben angesichts der zahlreichen Gesetze, die in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit der Energiekrise erarbeitet wurden.

