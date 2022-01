Habeck: Bei Strukturwandel-Programmen mehr Industriejobs schaffen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Hilfsprogramme für Strukturwandel-Regionen stärker auf die Schaffung industrieller Arbeitsplätze ausrichten. Viele der aktuellen Programme seien auf den akademischen Bereich ausgerichtet, sagte der Grünen-Politiker bei der Regierungsbefragung am Mittwoch im Bundestag in Berlin. Es müsse darauf geachtet werden, dass nicht nur Behörden, akademische Institutionen oder Forschungseinrichtungen gefördert würden.

Der Kohleausstieg soll nach dem Willen der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und SPD möglichst 2030 abgeschlossen sein. Sollte ein schnellerer Ausstieg möglich sein, dann sollten Programme für betroffene Regionen auch schneller umgesetzt werden, sagte Habeck zu./hrz/DP/mis