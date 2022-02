Habeck beschwört Zusammenarbeit mit Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich wollen ihre Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet verstärken, um die Klimakrise zu bewältigen und Wohlstand zu sichern. Über Schritte dazu beriet Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) am Montag bei seinem Antrittsbesuch in Paris. Nach einem Treffen mit Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sagte er: "Wir werden investieren müssen, zum Wohle und Wachstum der jeweiligen Volkswirtschaften, so dass wir Innovation, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Prosperität kombinieren mit den Klimaschutzanstrengungen in ganz Europa."

Frankreich und Deutschland hätten unterschiedliche Traditionen und mitunter auch unterschiedliche Handelsinteressen. Dies machen eine enge Zusammenarbeit erforderlich, sagte Habeck. Man habe sich darauf geeinigt, im Interesse ganz Europas "Kernthemen" schneller voranzubringen. Le Maire sprach sich insbesondere für eine Bündelung der Kräfte beim Ausbau der Technologie zur Erzeugung grünen Wasserstoffs sowie zur Halbleiter-Fertigung in Europa aus. Die Entwicklung der Energiepreise und die Ukraine-Krise zeigten, wie wichtig eine unabhängige Energieversorgung sei./evs/DP/stw