Habeck besorgt über Energieversorgung im nächsten Winter

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fürchtet um die Energieversorgung in Deutschland für den Fall, dass aufgrund des Ukraine-Kriegs Lieferketten aus Russland für Gas und Öl reißen sollten. Deutschland stehe dann vor "einer Herausforderung für den nächsten Winter", sagte Habeck am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Das Frühjahr und den Sommer werden wir gut bestehen können, aber der nächste Winter bereitet mir noch ein bisschen Sorgen."

Sein Ministerium prüfe deswegen, ob ein längerer Betrieb der deutschen Atomkraftwerke etwas nutzen würde. "Nachdem, was man absehen kann, ist das nicht der Fall", so Habeck. Er sei auch weiterhin für den vereinbarten Ausstieg aus der Atomenergie.

Auch ein längerer Betrieb von Steinkohlekraftwerke helfe nichts, denn Deutschland sei abhängig von Steinkohle-Importen. "Das ist ja gerade das Problem", so Habeck. Zurückhaltend äußert sich Habeck auch zu Braunkohle, diese sei für ihn "die klimaschädlichste Energieform, die wir haben". Man dürfe wegen des Ukraine-Kriegs nicht die Klimakrise vergessen.

Allerdings sprach er sich dafür aus, Kohlekraftwerke "für den Fall der Fälle" in der Reserve zu halten. "Sie werden vorgehalten, sie werden nicht verschrottet, aber sie sind nicht mehr in Betrieb", so Habeck.

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2022 02:29 ET (07:29 GMT)