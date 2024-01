Habeck besucht Saudi-Arabien - Themen Energie und Sicherheit

RIAD (dpa-AFX) - Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht an diesem Mittwoch Saudi-Arabien. In der Hauptstadt Riad will er Gespräche zur Sicherheitslage in der Region und zu Energiefragen führen. Dabei soll es nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vor allem um die Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien, Wasserstoff und Klimaschutz gehen. In der Energiepolitik gibt es bereits eine organisierte Zusammenarbeit, diese soll nun auf den Bereich Klimaschutz ausgeweitet werden.

Saudi-Arabien spielt auch eine wichtige Rolle mit Blick auf den Gaza-Krieg. Israel und die Regierung in Riad hatten sich zuletzt angenähert, ein Prozess, der auch nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen am 7. Oktober nicht ganz zum Erliegen kam. Auch weil Saudi-Arabien hilft, Raketenbeschuss der jemenitischen Huthis auf Israel abzufangen, kann das Land auf eine deutsche Freigabe für die mögliche Lieferung von Eurofighter-Kampfjets hoffen./hrz/DP/jha