Habeck betont Chancen für Werften aus ökologischem Umbau

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor Gesprächen in Mecklenburg-Vorpommern und einem dabei geplanten Besuch der MV Werften in Wismar auf mit der Wirtschaft zu entwickelnde Zukunftsperspektiven für die Werftenindustrie gedrungen und dafür Chancen aus der ökologischen Transformation betont. "Die MV Werften sind der größte Industriebetrieb in Mecklenburg-Vorpommern und ein wichtiger Auftraggeber für zahlreiche Zulieferbetriebe", sagte Habeck. Bund und Land hätten daher in den vergangenen Monaten alle Anstrengungen unternommen, um eine Insolvenz abzuwenden.

"Es ist sehr bedauerlich, dass die Gesellschafter am Ende nicht bereit waren diesen Weg mitzugehen und ihren Beitrag zu leisten. Das ist für die Region schmerzlich", erklärte er. "Jetzt heißt es aber, nach vorne zu schauen und im Insolvenzverfahren bestmögliche Lösungen für das Unternehmen und die Beschäftigten zu finden", hob der Wirtschaftsminister hervor, der nach Angaben seines Ministeriums in bei dem Besuch in Wismar Gesprächen mit Geschäftsführung, Insolvenzverwaltung, Gesamtbetriebsrat und Gewerkschaften plant.

Dies sei "kein einfacher Weg", hob Habeck hervor. "Bund und Land können unterstützen, aber es wird nur gehen, wenn auch Unternehmen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen." Aufgabe sei es, "gemeinsam neue Zukunftsperspektiven zu erschließen", auch wenn das Umfeld ein schwieriges sei. "Die Modernisierung der weltweiten Flotten auf dem Weg hin zur Klimaneutralität bietet aber Möglichkeiten, auch der Offshore-Plattformbau tut es", sagte der Grünen-Politiker. "Es gibt einen enormen Bedarf für Konverterstationen, und wir sollten ein gemeinsames Interesse haben, hier über einen deutschen Anbieter zu verfügen."

