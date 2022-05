Habeck erwägt Ausfallbürgschaften für Ökostromanlagen - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat laut einem Bericht erste Maßnahmen zusammengetragen, wie sich der Ausbau von Wind- und Solarkraft in Deutschland beschleunigen ließe. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwäge dabei Ausfallbürgschaften für die Windindustrie, so das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Platze ein Bauprojekt, könnte der Staat die Windräder erst einmal übernehmen - und sie anschließend an einen anderen Projektierer weiterreichen. "Die Anlagenbauer könnten so drauflosproduzieren", bestätigte Staatssekretär Oliver Krischer dem Magazin. Sie müssten sich keine Sorgen machen, auf ihren Windrädern sitzen zu bleiben. Nähere Angaben waren aus dem Ministerium zunächst nicht erhältlich.

Laut dem Magazin sind zudem weitere Maßnahmen im Gespräch. Eine Arbeitsgruppe im Ministerium solle bei der Beschaffung von Rohstoffen helfen. Es solle zudem geprüft werden, welche Programme der KfW sich ausweiten lassen. Genehmigungsverfahren für neue Fabriken sollten möglichst beschleunigt werden. Mit dem Bundesarbeitsministerium solle die Anwerbung von Fachkräften in klimarelevanten Berufen koordiniert werden. Das Wirtschaftsministerium wolle sich zudem dafür einsetzen, dass die EU neue Ökostromanlagen als Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) einstuft - so wie jetzt schon die Batteriezellen.

