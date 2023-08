Habeck fördert Fertigung von Elektrolyseuren in Dresden mit 162 Mio Euro

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat gemeinsam mit seinem sächsischen Kollegen einen Förderbescheid über rund 162 Millionen Euro an das Dresdner Unternehmen Sunfire übergeben. Die Firma plant nach Angaben des Wirtschaftsministeriums im Rahmen ihres Vorhabens "Sunfire 1500+" die industrielle Fertigung von Elektrolyseuren, mit denen in großen Mengen Wasserstoff aus erneuerbarem Strom erzeugt werden kann. Wasserstoff wird nach Ansicht der Bundesregierung eine wichtige Rolle im Rahmen der Transformation der Wirtschaft weg von fossilen Energieträgern hin zur Klimaneutralität spielen.

"In den kommenden Jahren wollen wir eine leistungsfähige Wasserstoff-Infrastruktur aufbauen. Ausreichend Elektrolyseure, mit denen sich der Energieträger klimafreundlich erzeugen lässt, sind dafür eine Grundvoraussetzung", sagte Habeck in einer Stellungnahme. Um die ambitionierten Ziele der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung erreichen zu können, brauche man industrielle und automatisierte Produktionskapazitäten für Elektrolyseure. Mit der staatlichen Förderung wolle man zudem die Technologieführerschaft deutscher Unternehmen bei der Fertigung von Elektrolyseuren festigen und ausbauen, so Habeck.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig sagte, dass hocheffiziente, im industriellen Maßstab hergestellte und somit kostengünstige Elektrolyseure "die Grundvoraussetzung für eine verlässliche Versorgung der Industrie mit Wasserstoff" sei. Dafür stehe Sunfire aus Sachsen.

Das Vorhaben des Unternehmens wurde im Rahmen des Interessenbekundungsverfahren für das gemeinsame europäische Projekt zu Wasserstoff (sogenanntes IPCEI Wasserstoff) im Mai 2021 ausgewählt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2023 11:00 ET (15:00 GMT)