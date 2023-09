Habeck fordert Willen zur politischen Kooperation

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat von der Union einen "Willen zur Kooperation" verlangt, um strukturelle Schwächen der deutschen Wirtschaft in der gegenwärtuigen konjunkturellen Schwächephase zu beheben. "Ich freue mich über Unterstützung gerade von Unions-Ministerpräsidenten beim Industriestrompreis und finde es gut, dass die Union Vorstöße macht, dass länger zu arbeiten politisch incentiviert wird", sagte Habeck im Bundestag. "Es gibt die Möglichkeit zur Kooperation, wenn man sie denn will - entgegen von manchmal mäßig intellektuell klugen Bierzeltreden."

Vor einem Jahr seien die Hauptthemen der Debatte Uniper-Rettung, Besorgung von Gas und Füllung der Gasspeicher gewesen, das spiele heute kaum noch eine Rolle. "Ich erwähne das nur, um zu zeigen, wie weit wir gekommen sind in diesem Land durch eine gemeinsame Kraftanstrengung der verschiedenen Akteure in Deutschland", betonte Habeck. Teile der gegenwärtigen konjunkturellen Schwöchephase hingen "unmittelbar mit diesen damals virulenten und heute beherrschbaren Problemen" zusammen. Die hohe Inflation komme nicht überraschend, "denn wenn die Hälfte der Energie wegfällt und zu höheren Preisen besorgt werden muss, dann treibt es natürlich die Inflation nach oben", meinte er.

Viele der heutigen Probleme ständen immer noch "in einem ursächlichen Zusammenhang mit den Turbulenzen, mit dem fürchterlichen Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine". Sie träfen auf strukturelle Probleme wie Bürokratie, fehlende Arbeitskräfte und mangelnde Digitalisierung . Um dies zu lösen, betone Habeck "die Gemeinsamkeit, das heißt natürlich nicht Einstimmigkeit, sondern gemeinsame Analyse und den Willen zu kooperieren".

Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) reagierte auf die Aussagen aber mit deutlicher Kritik an Habecks Politik. "Wenn man Ihnen genau zugehört hat, Herr Wirtschaftsminister, hat man nicht den Eindruck, dass Sie in der realen Welt leben. Wir sind in der Rezession", sagte er. Deutschland sei das einzige Industrieland, das schrumpfe, "Das Einzige, was wächst in Deutschland, sind die Arbeitslosenzahlen und die Zahl der Insolvenzen", erklärte Spahn.

September 07, 2023