Habeck gegen EU-Einstufung von Atomkraft als nachhaltige Energiequelle

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat seine Ablehnung gegen die Einstufung von Atomenergie als "nachhaltige" Energiequelle bekräftigt. Im Deutschlandfunk sagte Habeck, dass Deutschland nicht wieder in die Atomkraft einsteigen werde. Man unterstütze daher auch nicht das Vorhaben einiger Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU), dass die Europäische Kommission Investitionen in Atomenergie als nachhaltig einzustufen soll.

"Ich halte Atomkraft für nicht die richtige Technik. Und deswegen ist es richtig, dass Deutschland ausgestiegen ist. Wir werden sehen, was die Kommission vorschlägt. Der Rechtsmechanismus ist so, die Europäische Kommission macht einen Vorschlag und der kann nur aufgehalten werden mit einer qualifizierten Mehrheit. Ob die in die eine oder andere Richtung zustande kommt, ist die Frage. Jetzt hängt alles davon ab, dass die Kommission das Richtige vorschlägt."

Es ist vorgesehen, dass die Europäische Kommission in dieser Woche ihre Pläne zur sogenannten "Taxonomie" vorstellen wird. Eine Mehrheit der EU-Staaten, zu denen auch Frankreich und Polen zählen, will, dass die Atomkraft in diesen Rechtstext aufgenommen wird. Wenn die Brüsseler Kommission in diesem Rechtstext Atomenergie als "nachhaltig" einstufte, käme dies einer Empfehlung an die Finanzmärkte gleich, in Atomanlagen zu investieren.

Habeck erwartet von der Kommission diese Woche, aber spätestens im Januar einen Vorschlag. Laut den Grünen ist die Haltung der Bundesregierung unverändert, dass Atomkraft nicht zu den nachhaltigen Energieformen gehört. Auf dem EU-Umweltrat in Brüssel am heutigen Montag steht das Thema Taxonomie nicht auf der Tagesordnung.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2021 05:49 ET (10:49 GMT)