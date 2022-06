Habeck: In Luftfahrt jetzt Weichen hin zur Klimaneutralität stellen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) drückt beim Umbau der Luftfahrt hin zur Umweltverträglichkeit aufs Tempo. Vor dem Besuch der Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) sagte Habeck, dass die Weichen hin zur Klimaneutralität in der Luftfahrt jetzt gestellt werden müssten. "Die Entwicklungszyklen in der Luftfahrt sind lang. Daher müssen wir jetzt den Schalter umlegen. Wir beschleunigen daher gezielt den Hochlauf für grüne Kraftstoffe und richten das Luftfahrtforschungsprogramm stärker auf das Ziel des klimaneutralen Fliegens aus", sagte Habeck. "Insgesamt ist klar: Eine klimaneutrale Luftfahrt ist ein dickes Brett und wir können nur gemeinsam vorankommen."

Im Rahmen seines Rundgangs wird Habeck mit dem PtX-Lab Lausitz des Ministeriums, das sich als Praxislabor für Kraft- und Grundstoffe aus grünem Wasserstoff versteht, die möglichen Standorte für eine Demonstrationsanlage zur nachhaltigen Produktion von synthetischem Kerosin in der ehemaligen Braunkohleregion Lausitz vorstellen.

Außerdem nimmt er an der traditionellen Airbus-Ministerkonferenz teil, die ebenfalls am Rande der ILA stattfindet. Unter Leitung des Wirtschaftsministeriums wollen sich Delegationen aus Frankreich, Spanien und Großbritannien mit der Konzernleitung des Flugzeugherstellers Airbus über aktuelle Vorhaben und Themenstellungen des Unternehmens in der zivilen Luftfahrt austauschen.

