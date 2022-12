Habeck lobt Deutsche trotz sinkender Speicher-Füllstände fürs Gassparen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Deutschen trotz sinkender Füllstände der Gasspeicher ihre Anstrengungen zum Gassparen gelobt und hält eine längere Laufzeit für Atomkraftwerke über das Frühjahr hinaus für unnötig. Da aktuell eine neue Gasinfrastruktur entstehe, könnten die letzten verbliebenen Atomkraftwerke im Frühjahr angeschaltet werden, wie Habeck den Fernsehsendern RTL und ntv sagte. "Wir kriegen die Versorgungssicherheit auch ohne Atomstrom hin", sagte Habeck.

Aktuell habe Deutschland eine stabile Energieversorgung. Zwar hätten die kalten Temperaturen in den vergangenen Wochen für sinkende Pegelstände der Gasspeicher gesorgt und daher seien die vergangenen Wochen "statistisch gesehen nicht gut" gewesen. "Aber das ändert nichts daran, dass die innere Haltung der meisten Deutschen so ist, dass sie wissen, was die Stunde geschlagen hat, dass sie Energie und Gas sparen müssen, dass wir sicher durch den Winter kommen, aber auch um Geld zu sparen", sagte Habeck.

Er sei optimistisch, dass die Gasspeicher sich wegen der nun höheren Temperaturen nicht mehr so schnell leerten. Er möchte sich bei den Bürgerinnen und Bürger bedanken. "Die sparen wirklich Gas. Das ist statistisch nachzulesen. Viele Menschen heizen eben ihre Wohnung nicht mehr wie in den Jahren zuvor", sagte Habeck. "Das ist mit großer Bewunderung und mit großem Dank verbunden von meiner Seite."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 03:23 ET (08:23 GMT)