Habeck lobt Niedersachsen für Geschwindigkeit beim Bau von LNG-Anleger

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die "enorme Geschwindigkeit" gelobt, mit der der erste Anleger für die Ankunft von Flüssigerdgas in Wilhelmshaven fertiggestellt worden ist. Knapp 200 Tage nach dem ersten sogenannten Rammschlag sei der Anleger in Niedersachsen fertig. Damit sei ein "zentraler Baustein" für die Sicherung von Deutschlands Energieversorgung im kommenden Winter erreicht, wie Habeck erklärte. Flüssiggas soll in den nächsten Monaten und Jahren einen Teil der ausbleibenden russischen Gaslieferungen ersetzen.

"Das Beispiel Wilhelmshaven zeigt: Deutschland kann schnell sein und mit hoher Entschlossenheit Infrastrukturprojekte voranbringen, wenn Bund und Länder und die Projektbeteiligten an einem Strang ziehen", erklärte Habeck.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, sieht angesichts des fertiggestellten Wilhelmshavener LNG Anleger und voller Gasspeicher einen "Doppelerfolg" für die Versorgungssicherheit. "Das ist das Ergebnis guter politischer Entscheidungen. Diesen Schwung brauchen wir jetzt für den Ausbau erneuerbarer Energien und ihrer Netze", erklärte Müller auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Bundesregierung plant aktuell insgesamt fünf staatliche schwimmende Flüssigerdgasterminals mit jeweils einer Kapazität von mindestens 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr und Schiff. Zwei dieser fünf staatlichen sogenannten "FSRU" sollen zum Jahreswechsel 2022/2023 in Brunsbüttel und Wilhelmshaven an den Start gehen.

Am Standort Wilhelmshaven soll die Hoegh Esperanza starten. In Brunsbüttel soll das weitere Hoegh-Schiff ebenfalls zum Jahreswechsel stationiert werden.

