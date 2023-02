Habeck mahnt USA in Klimapolitik zu fairem Wettbewerb

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor Beginn seiner Reise in die USA hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die USA zu fairem Wettbewerb im Umbau zur Klimaneutralität aufgefordert. Habeck reist am Morgen zu einer zweitägigen Reise nach Washington. Dort wird er gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire Gespräche über die Auswirkungen des US-Klimagesetzes, dem sogenannten Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflation Reduction Act, IRA) führen. Habeck warb für die Schaffung gemeinsamer grüner Leitmärkte.

"Die USA richten ihre Wirtschaft nun auf grüne Märkte aus und treiben die Kostensenkung bei der Entwicklung klimafreundlicher Technologien voran. Das ist gut, es ist aber wichtig, dass dies im freundschaftlichen, fairen Wettbewerb geschieht und so zu Fortschritten bei klimaneutralen Technologien führt", sagte Habeck.

Er betonte, die USA sei der engste Verbündete der Europäischen Union (EU) und beide seien während des russischen Angriffs Russlands auf die Ukraine noch enger zusammengerückt. "Diese Gemeinsamkeit ist auch ein Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise. Wir können eine grüne Brücke über den Atlantik schlagen und gemeinsame grüne Leimärkte aufbauen. Mehr erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz, eine klimafreundliche Industrie - das ist es, worauf wir in Europa hinarbeiten. Und auch die USA haben mit dem Inflation Reduction Act diesen Kurs eingeschlagen", so Habeck.

Außerdem sei es wegen der geopolitischen Herausforderungen entscheidend, die Resilienz zu stärken und einseitige Abhängigkeiten zu überwinden. Auch hier sei die Zusammenarbeit mit den USA von großer Bedeutung, so Habeck.

Am Montag wird er in Washington zunächst mit deutschen Unternehmensvertretern Gespräche führen. Am Dienstag wird Habeck dann zusammen mit Le Maire auf US-Finanzministerin Janet Yellen , Handelsbeauftragte Katherine Tai und Wirtschaftsministerin Gina Raimondo treffen. Dabei soll es laut Bundeswirtschaftsministerium um die Bedeutung des IRA für die zukünftigen Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA gehen. Details sollen demnächst in der EU-US Task Force zu Handelsfragen besprochen werden.

Deutschland und Frankreich stünden wegen der starken Verknüpfung ihrer Volkswirtschaften mit der US-amerikanischen und wegen ihrer Verbundenheit mit vielen Zulieferern in anderen EU-Mitgliedstaaten "in einer besonderen Pflicht", die Arbeit der EU-Kommission in der transatlantischen Handelspolitik und insbesondere in der Taskforce zum IRA zu unterstützen, so das Wirtschaftsministerium.

