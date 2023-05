Habeck-Ministerium offen für Entschärfungen von Heizungsgesetz

Berlin (Reuters) - Nach Kritik auch von Bundesländern am Heizungsgesetz hat das Wirtschaftsministerium in einigen Punkten ein Einlenken signalisiert.

So wolle man eine Kombination von Öl- oder Gaskesseln mit Wärmepumpen dauerhaft zulassen, heißt es in einer Gegenäußerung zu Bundesrat-Bedenken, wie das Wirtschaftsressort am Freitag Reuters bestätigte. "Alte Heizkessel dürfen weiterbetrieben werden, soweit sie Teil einer Hybridheizung werden." Bisher war dies nur für Übergangszeiträume vorgesehen. Voraussetzung ist ein Anteil von 65 Prozent Öko-Energie. Zudem sei man offen für längere Fristen für alte Heizungen, wenn Aussicht auf Anschluss an ein klimafreundliches Wärmenetz besteht. Im Entwurf des Gesetzes ist verankert, dass dies spätestens nach zehn Jahren garantiert sein muss. Die Gegenäußerungen wurden am Mittwoch vom Kabinett beschlossen, so dass das Vorhaben jetzt im Bundestag beraten werden könnte.

Aus der FDP waren nach dem Abgang von Energie-Staatssekretär Patrick Graichen, dem Architekt des Entwurfs, Zweifel an einer schnellen Beratung aufgekommen. Grüne und SPD pochen jedoch auf den Zeitplan: "Ich sehe nichts, was dagegenspricht. Wir werden das Gesetz bis zur Sommerpause verabschieden können", sagte SPD-Chef Lars Klingbeil der "Rheinischen Post". FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte dagegen von zahlreichen offenen Fragen beim Gebäudeenergiegesetz gesprochen und daher einen Beschluss vor der Sommerpause als ausgeschlossen bezeichnet. "Solange die nicht beantwortet sind, können die Beratungen über das Gesetz gar nicht beginnen." Grünen-Vize-Fraktionschefin Julia Verlinden verwies auf die Entscheidung des Koalitionsausschusses der Ampel, wonach das Gesetz ebenfalls vor der Sommerpause beschlossen werden soll.

Der Entwurf sieht im Kern vor, dass neue und ausgetauschte Heizungen ab 2024 mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits angekündigt, man könne beim Zeitplan und auch bei der Unterstützung von Eigentümern flexibel sein. Ob der Entwurf in der kommenden Woche in den Bundestag eingebracht wird, entscheidet der Ältestenrat des Parlaments.

Verlinden sagte Reuters, der Koalitionsausschuss habe gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden, dass das Gebäudeenergiegesetz vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden solle. Das Vorhaben werde nun im Parlament beraten, und es sei Verabredung der Ampel-Fraktionschefs, den Zeitplan einzuhalten. Im federführenden Ausschuss für Klimaschutz und Energie liefen bereits die Vorbereitungen für eine Anhörung von Experten und Expertinnen für kommenden Freitag.

Klingbeil kündigte zahlreiche Nachbesserungen im parlamentarischen Verfahren an. Beim Heizungsgesetz sei die Ampel nicht optimal gestartet. So werde die SPD dafür sorgen, "dass niemand vor eine unlösbare Aufgabe gestellt wird". Mieter müssten besser geschützt werden, in dem etwa die Modernisierungsumlage bei der Heizung nicht vollständig auf die Miete umgelegt werden könne. "Die soziale Staffelung nach Einkommen muss kommen", betonte der SPD-Chef mit Blick auf Austausch-Hilfen. "Auch werden wir die Altersgrenzen noch mal absenken." Im Entwurf sind Ausnahmen für über 80jährige verankert. Darüber hinaus dürften Menschen im ländlichen Raum keine Sorgen haben, "dass sie wegen ihrer Pelletheizung Nachteile haben".

